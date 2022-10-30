وليد حسونة : فاليو تستهدف مليار جنيه مبيعات من تخفيضات البلاك فرايداي خلال 2022

قدر وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، حجم مبيعات الشركة خلال تخفيضات البلاك فرايداي بالسوق المحلية خلال العام الماضي بنحو 700 مليون جنيه وتستهدف الوصول لمليار جنيه في 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل عروض الجمعة السوداء خلال الفترة من 4 إلي 30 نوفمبر المقبل.

وقال حسونة إن فاليو حققت مبيعات إجمالية خلال أول 10 أشهر من 2022 بقيمة 4.5 مليار جنيه وتخطط لتحقيق 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري ، منوها بأن شركته تتيح مع جوميا خلال تخفيضات البلاك فرايداي هذا العام التقسيط على 6 أشهر بدون تحصيل أي فوائد أو مصروفات إدارية من العملاء.

وتابع أن 30% من مبيعات فاليو أونلاين ، مبينا أن خدمات الشركة متاحة حاليا في 450 موقعا ومنصة إلكترونية.