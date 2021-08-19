بورصة وشركات

وليد حسونة: «تنمية» تستحوذ على 50% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية (فيديو)

فاليو والتأجير التمويلي في المرتبة الثانية والثالثة
أحمد علي 7:36 م, الخميس, 19 أغسطس 21 7:36 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن شركة “تنمية” للتمويل متناهي الصغر تُعد الأكثر مساهمة في الإيرادات، حيث استحوذت على 50% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية. 


وأضاف – في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الآن على شاشة ALMAL TV على منصة “يوتيوب” – أن “فاليو” و”المجموعة المالية للتأجير التمويلي” تأتيان خلف شركة “تنمية” بنسب متساوية تقريبًا، ثم تأتي باقي الشركات.

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تستهدف تسجيل 50% من إيرادات المجموعة الأم خلال 3 سنوات


وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة تستهدف الاستحواذ على الأنشطة المالية غير المصرفية على نحو 50% من إيرادات المجموعة الأم خلال 3 أعوام.


وشركة تنمية هي إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية فينانس – ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرمس القابضة- وتأسست في عام 2009، وتعد الشركة صاحبة الرخصة الأولى في نشاط التمويل متناهي الصغر.

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كانت هيرميس قد أعلنت في فبراير 2016، عن توقيع عقود الاستحواذ على حصة 76.7% من أسهم شركة «تنمية» المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر لأصحاب المشروعات الصغيرة وبلغت قيمة الصفقة نحو 345 مليون جنيه.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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