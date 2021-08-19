وليد حسونة: «تنمية» تستحوذ على 50% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية (فيديو)

كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن شركة “تنمية” للتمويل متناهي الصغر تُعد الأكثر مساهمة في الإيرادات، حيث استحوذت على 50% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية.



وأضاف – في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الآن على شاشة ALMAL TV على منصة “يوتيوب” – أن “فاليو” و”المجموعة المالية للتأجير التمويلي” تأتيان خلف شركة “تنمية” بنسب متساوية تقريبًا، ثم تأتي باقي الشركات.

تستهدف تسجيل 50% من إيرادات المجموعة الأم خلال 3 سنوات



وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة تستهدف الاستحواذ على الأنشطة المالية غير المصرفية على نحو 50% من إيرادات المجموعة الأم خلال 3 أعوام.



وشركة تنمية هي إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية فينانس – ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرمس القابضة- وتأسست في عام 2009، وتعد الشركة صاحبة الرخصة الأولى في نشاط التمويل متناهي الصغر.

كانت هيرميس قد أعلنت في فبراير 2016، عن توقيع عقود الاستحواذ على حصة 76.7% من أسهم شركة «تنمية» المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر لأصحاب المشروعات الصغيرة وبلغت قيمة الصفقة نحو 345 مليون جنيه.