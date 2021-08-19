بورصة وشركات

وليد حسونة: «بداية» ستتصدر شركات التمويل العقاري في 2022 (فيديو)

«بداية» تستهدف تمويل وحدات بشريحة الـ 3 - 4 ملايين جنيه
أحمد علي 8:12 م, الخميس, 19 أغسطس 21 8:12 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركة بداية للتمويل العقاري ستحتل المركز الأول في ترتيب الشركات العاملة في السوق من حيث حجم الأعمال.

«بداية» تستهدف تمويل وحدات بشريحة الـ 3 – 4 ملايين جنيه

وأضاف حسونة في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع في  السابعة مساء اليوم الخميس، على شاشة “ALMAL TV”، أن سياسة شركة بداية تتمحور حول التركيز على فئة معينة من العملاء، وتحديدا عبر تمويل الوحدات التي تتراوح قيمتها بين 3 – 4 ملايين جنيه، فيما لا تستهدف الدخول في الشرائح الأقل – محدودي ومتوسطي الدخل- نظرا لوجود مبادرات كثيرة من البنك المركزي المصري. 

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وأوضح الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، أن شركة “بداية” تحتل المركز الـ5 حاليا وستنهي في المركز الثاني أو الثالث بين شركات التمويل العقاري بنهاية العام. 

وتعد شركة بداية هي تحالف بين 3 شركات  كبرى وهي المجموعة المالية هيرميس ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال الذراع الاستثمارية لشركة جي بي أوتو.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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