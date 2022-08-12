وليد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا رقم 356 لسنة 2022، بتعيين السيد وليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2022.

يُذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022.

ويعدّ وليد جمال الدين خبيرًا استثماريًّا تنفيذيًّا متمرسًا يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عامًا في إدارة الاستثمار، فضلًا عن أن لديه سجلًّا حافلًا في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقاري.

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة الحالية، لتنفيذ خطتها الإستراتيجية 2020-2025، والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزِّز تنافسية الهيئة عالميًّا،

بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلًا عن المجهودات التي بُذلت، خلال الفترة الماضية، في قطاع الوقود الأخضر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، تزامنًا مع استضافة مصر قمة تغير المناخ COP27 نوفمبر المقبل.