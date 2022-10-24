وليد جمال الدين: إنهاء المرحلة الأولى من تطوير «رصيف عباس» الشهر المقبل

شارك السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 ، وذلك من خلال جلسة دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي فى مصر، حيث عرض خلال الجلسة الفرص الاستثمارية بالمنطقة وأعمال التطوير الجارية بموانئ الهيئة وتكاملها مع المناطق الصناعية وما انتهت إليه هذه الأعمال ونسب التنفيذ وكذلك استقطاب مشغلي موانئ جدد للاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الذي يميزها عن غيرها من المناطق المجاورة.

وخلال العرض التقديمي، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن رغبة كثير من المستثمرين والشركات المحلية في الاستثمار في ميناء العريش، خاصة بعد الإعلان مؤخراً عن انتهاء نسبة كبيرة من أعمال التطوير والاستفادة من موقع الميناء في البحر المتوسط ،خاصة أنه المنفذ البحري الوحيد في شمال سيناء، يتم من خلاله تصدير المنتجات السيناوية.

على جانب آخر ،أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المرحلة الأولى من انتهاء أعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد في رصيف عباس سيتم تسليمها أول نوفمبر المقبل، خاصة أن الهيئة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ تطوير بالموانئ بما يتناسب مع أهميتها جغزافياً فضلاً عن استقطاب صناعات محددة لابد وأن تتواكب مع تكامل الموانئ والمناطق الصناعية.

كما تطرق العرض التقديمي للحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، بجانب دراسة بعض الحوافز الجديدة التي تضاف لحزمة الحوافز الاستثمارية لاستقطاب العديد من الاستثمارات، وخاصة تلك الحوافز المرتبطة بالقطاعات المستهدفة مثل الهيدوجين الأخضر، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً لإنشاء مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر سنجني ثمار بعضها خلال قمة تغير المناخ حيث تدخل بعض المذكرات لحيز العقود الفعلية ومن ثم تبدأ الشركات في المراحل التجريبية للإنتاج.