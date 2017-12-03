وليد جاد: إطلاق برنامج حوافز لإثابة الشركات الأكثر إبداعا

❏ إعداد قائمة بأسماء الأسواق والشركات المستهدفة فى برنامج «جسور»المال - خاصتستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، لإطلاق برنامج جديد خلال المرحلة المقبلة تحت اسم «حوافز الابتكار» تعتمد فكرته على إثابة الشركات الأكثر استخ

❏ إعداد قائمة بأسماء الأسواق والشركات المستهدفة فى برنامج «جسور»

المال – خاص

تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، لإطلاق برنامج جديد خلال المرحلة المقبلة تحت اسم «حوافز الابتكار» تعتمد فكرته على إثابة الشركات الأكثر استخداما للأفكار الإبداعية، بتكلفة تصل إلى 500 ألف جنيه.

وقال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن استراتيجيتها تستهدف التركيز 3 محاور مرتبطة بمجموعة مبادرات تلبى احتياجات الشركات الأعضاء تحت شعار «إزاى نخدم أعضائنا».

وأوضح – فى حوار لـ «المال» – أن المحور الأول يتعلق بتأهيل وتنمية القدرات التنافسية للشركات الأعضاء خلال برامج إدارية وفنية ومالية، وتقدم هذه الخدمة بأسعار مدعمة للغاية لتكون متاحة لأكبر عدد من الأفراد، وتتيح التعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية والوزارات التكنولوجية.

وأشار إلى أن المحور الثانى يسعى إلى تحقيق الربط بين القطاعات التى تحتاج إلى خدمات تكنولوجية بعينها والشركات القادرة على تلبية احتياجاتها، و تقوم الغرفة بعقد لقاءات ثنائية بين الطرفين كان آخرها اجتماعا عقدته فى أكتوبر الماضى مع 36 عضوا من جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، و50 شركة تكنولوجيا بغرض تحديد متطلبات المستثمرين فى التحول لاستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة، وتسعى إلى تعميم نفس الفكرة خلال المرحلة المقبلة مع مستثمرى مدن بدر الصناعية، وبرج العرب، والعاشر من رمضان.

وأكد أن الغرفة تعد حاليا بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” قائمة بالأسواق الجديدة المستهدفة ضمن برنامجها «جسور» لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، والشركات التواجدة بها، لافتا إلى نجاح الدورة الأخيرة من البرنامج التى نظمتها الغرفة إلى السوق المغربية منذ عدة شهور، وحققت التواصل بين الشركات المصرية ونظيرتها المغربية.

ويعمل برنامج «جسور» على تنظيم رحلات تسويقية للشركات الأعضاء بغرفة تكنولوجيا المعلومات للأسواق العربية، بهدف مساعدة الشركات فى تنمية حجم أعمالها وتسويق منتجاتها.

وزارت بعثة مكونة من 19 شركة مصرية المملكة المغربية فى فبراير 2016 وأسفرت عن عقد 170 لقاء ثنائيًا، مع مسئولى 80 شركة مغربية، علاوة على توقيع 4 شركات مصرية لـ7 عقود شراكة، أبرزها مع «المجموعة العربية لحلول الأعمال والتوثيق و «Main Telecom».

وأضاف «جاد» أن المحور الثالث مرتبط ببرامج تنمية الإبداع والابتكار لدى الشركات وموظفيها، منها حضانة إبداع التى تم إنشاؤها منذ عامين، وعلى وشك تخريج أول دفعة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال شهرين، ويقوم البرنامج بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى للمبدعين وتصل تكلفته إلى 2.5 مليون جنيه.

ومن المعروف أن «CIT» أطلقت العام الماضى حاضنة لرعاية المبدعين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، تضم 10 شركات سوفت وير ناشئة فى 3 مجالات، منها المالتى ميديا، والواقع الافتراضى باستثمارات 2.5 مليون جنيه كمرحلة أولى، يتم احتضان رائد الأعمال لمدة 12شهرا، ويحصل على تمويل 150 ألف جنيه.

وقدر عدد الشركات أعضاء الغرفة بـ 1200 شركة تسعى لزيادتهم إلى 1400 خلال العام الجديد، مضيفا أن الغرفة تمتلك خبرات طويلة فى مجال تنظيم المؤتمرات والندوات التعريفية واللقاءات الثنائية بين الشركات، وتعمل جاهدة لتخفيف القيود واللوائح المفروضة على الشركات.

وأشار أن الغرفة تعمل الآن لتقديم ندوات وبرامج للشركات الصغيرة للاستفادة من قرض البنك المركزى الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 10 مليارات جنيه، نظرا لأن شركات القطاع لاتزال تفتقد توافر خطة واضحة لديهم، ومتابعة مالية، وبرامج إعداد وتأهيل مناسب لذلك تتخوف وحدات القطاع المصرفى من إقراضها.

وأكد أن الغرفة على تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات لدعم الشركات فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف لمساعدة الشركات التى تعثرت خلال تنفيذ تعاقداتها.

و تسعى أيضا لحل أزمة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على شركات البرمجيات والحلول، بالتنسيق مع مجلس النواب، ووزارة المالية، من خلال إصدار فواتير معتمدة للحلول المباعة، لاسيما وأن البرمجيات هى نشاط ذهنى بالدرجة الأولى يصعب إخضاعه للضريبة على غرار المنتجات الملموسة الأخرى.

وبحسب وزير الاتصالات، فإنه يوجد 500 شركة تعمل فى مجال البرمجيات بمصر، وتحقق أعمالا بقيمة مليارى دولار سنويا.

يشار إلى أن صناعة البرمجيات كانت معفاة تماما من ضريبة المبيعات، بعكس أجهزة «الهارد وير» التى خضعت لـ 13 % ضريبة قيمة مضافة، إلا أن العاملين بتلك الصناعة فوجئوا بتعليمات من مصلحة الضرائب بداية سبتمبر 2016 تطلب فيها تحصيل 13 % ضريبة قيمة مضافة عن كل فاتورة يحصل عليها العميل، يتم توريدها للمصلحة.