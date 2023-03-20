وليد توفيق يحيى حفلا بأمريكا اليوم

يعود المطرب اللبناني وليد توفيق لاحياء الحفلات الغنائية بعد فترة طويلة بأمريكا ، حيث يقام له حفلا غنائيا مساء اليوم بكاليفورنيا ، ويحضره جمهور كبير من الجاليات العربية بها .

ويقدم وليد توفيق بالحفل أغنيات عديدة أحبها الجمهور منه في مشواره الفني الذي بدأه منذ فترة الثمانينات وحتى الان منها ، انزل ياجميل عالساحة ، بدري عليك ، حبيبي ، بهية وغيرها.

كما سيقدم بالحفل أغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرا ” أول وآخر غرام” مع المطربة اللبنانية يارا ، وهي من كلمات صديقه رجل الأعمال منذر درويش وألحان سليم سلامة وتوزيع موسيقي مصطفى عبد الرضا .

وتعتبر هي الأغنية التي يقدمها بطريقة الدويتو الغنائي لأول مرة في مشواره الغنائي بينه وبين يارا احدى نجمات وطنه لبنان .