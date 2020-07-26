وليد الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت: لن أتنازل عن المحضر والدولة واقفة معايا (فيديو)

حول عدم مواجهة الاعتداء قال وليد" ما ينفعش أمد أيدي على راجل كبير سنه أكثر من 50 سنة ومعاه مراته".

أكد وليد صلاح الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت، إنه توجه للقضاء الكويتي، ولن يتنازل عن المحضر، مشيدا بوقوف الدولة المصرية معه.

وقال وليد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب إن فؤجيء أثناء عمله في سوبر ماركت تابع لإحدى الجمعيات بسؤال رجل معه زوجته عن أرباح تقدم بشكل سنوى لزبائن المحل.

وأضاف الشاب المصري وليد أنه فؤجئ بضربه له مضيفا: ” ما ينفعش أمد أيدي على راجل كبير سنه أكثر من 50 سنة ومعاه مراته”.

وأكد أن الدولة المصرية وقفت معه وكلّ الكويتين، مؤكد أن الكويت لا تظلم أحد.

وأشار إلى أنه كان بصدد العودة لمصر في إجازة ولكن قام بتأجيلها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضب واسع بعد صفع كويتي للشاب المصري وليد دون أن يرد عليه ، قبل أن يصدر بيان من وزارة الهجرة بأنه يتابع القضية وأنها تم قيدها جنحة.

زأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أنها تواصلت مع قنصل عام مصر بالكويت، السفير هشام عسران، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين الكويتيين، أثناء تأدية الشاب لعمله في إحدى الجمعيات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران، أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

وأوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري “وليد” الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية “صباح الأحمد” التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها “ناصر ذعار العتيبي”.