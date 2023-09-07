ولى عهد السعودية يؤكد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وذكر ولى العهد عن حرص المملكة فى بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول “بريكس”

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وبحسب بيان من السفارة السعودية بالقاهرة، تناول الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدول “البريكس”.

وكانت كل من مصر وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا انضموا لدول ” البريكس” اعتباراً من العام القادم ، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.