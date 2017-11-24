ولى العهد السعودى: 95% من المعتقلين وافقوا على التنازل عن ممتلكاتهم

خالد بدر الدين أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الغالبية العظمى من 200 من رجال الأعمال والمسئولين الخاضعين لتحقيق واسع في الفساد، يوافقون على تسويات يسلمون بموجبها أصولاً إلى الحكومة، ويوجد خبراء مهمتهم ضمان عدم إشهار إفلاس أي نشاط خلال حملة التطهير من

خالد بدر الدين

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الغالبية العظمى من 200 من رجال الأعمال والمسئولين الخاضعين لتحقيق واسع في الفساد، يوافقون على تسويات يسلمون بموجبها أصولاً إلى الحكومة، ويوجد خبراء مهمتهم ضمان عدم إشهار إفلاس أي نشاط خلال حملة التطهير من الفساد.

ونقلت الصحيفة عن الأمير محمد قوله: “نكشف لهم ما لدينا من ملفات وبمجرد أن يروها يوافق 95 % منهم على تسوية، ويعني التوقيع على التنازل عن مبالغ نقدية أو أسهم في شركات للخزانة العامة وسيتمكن 1% من إثبات طهارة أيديهم، وتسقط قضيتهم توًا غير أن هناك 4 % يرون أنهم شرفاء ويريدون مع محاميهم الذهاب للقضاء”.

وكرر ولي العهد تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الحكومة قد تتمكن في النهاية من استعادة أموال غير مشروعة تقدر بـ 100 مليار دولار، من خلال تسويات بعد تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي، مما أثار قلقًا من أن تلحق الحملة ضرراً بالاقتصاد، لكن الحكومة أكدت أن شركات رجال الأعمال الموقوفين ستستمر في العمل كالمعتاد.

وذكرت وكالة “رويترز” أن حكومة المملكة أعلنت منذ أسبوعين أنها استجوبت 208 أشخاص في الحملة، وأطلقت سراح 7 دون توجيه اتهامات، ويعتقد أن عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال محتجزون في فندق ريتز كارلتون الفاخر للتحقيق معهم.

ووصف بن سلمان التلميحات بأن الحملة تهدف لتعزيز سلطته السياسية بأنها سخيفة، مشيراً إلى أن الشخصيات البارزة المحتجزة في ريتز كارلتون سبق وأن أعلنت بالفعل مبايعتها له ومساندتها لإصلاحاته، وأن معظم الأسرة الحاكمة تؤيده.

وأضاف بن سلمان أنه وفقاً للقانون السعودي فإن النائب العام مستقل ولا يمكن للحكومة التدخل في عمله، غير أن الملك أن يقيله، لكنه هو الذي يقود هذه التحقيقات وأن من يثبت عايه تهم الفساد فلن يفلت.