ولى العهد السعودى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكرى

وكالات:بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اليوم الأربعاء، مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكى ألفريق أول جوزيف فوتيل، سبل دعم التعأون الثنائى فى المجال العسكرى، والجهود المشتركة فى محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات ال

وكالات:

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اليوم الأربعاء، مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكى ألفريق أول جوزيف فوتيل، سبل دعم التعأون الثنائى فى المجال العسكرى، والجهود المشتركة فى محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد التقى ولى العهد السعودى أيضا مع رئيس مجلس النواب الأمريكى بول رايان، حيث بحثا سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.