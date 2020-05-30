«ولو قطعة قماش».. وزيرة الصحة : «ماحدش يخرج من البيت بدون كمامة»

للوقاية من انتشار فيروس كورونا مع تصاعد وتيرة الإصابات اليومية

ناشدت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد جميع المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للوقاية من انتشار فيروس كورونا مع تصاعد وتيرة الإصابات اليومية .

وخلال جولة لتفقد قوافل المستلزمات الطبية التي أطلقتها الوزارة أكدت الوزيرة أنها لاحظت التزام السيدات بالكمامة على خلاف الشباب من الذكور.

وقالت الوزيرة في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: التقيت مجموعة من المواطنين ولاحظت أن السيدات يرتدين ماسكات بخلاف الشباب .. أرجو إن كلنا نلبس ماسكات أيا كان الماسك.. قطعة قماش قطن تحمينا ومش مطلوب أكثر من كدة وكانت الحكومة ألزمت المواطنين بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية ووسائل النقل العام بدءا من اليوم السبت.

وأضافت وزيرة الصحة : يهمني إن محدش يخرج من البيت بدون ماسك.. كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة والسيدات الحوامل نقلل من الزيارات والتخالط علشان برضو ما ننقلش الأمراض وناخد بالنا من غسيل الايد ده حاجة مهمة جدا جدا .

وأكدت الوزيرة أن 370 مستشفى على مستوى الجمهورية ، أصبحت تتيح علاج كورونا للحالات التي تظهر عليها أعراض حتى قبل أخذ مسحة وعمل تحليل pcr.

أعراض الإصابة بكورونا

واعتبرت الوزيرة أن من يظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة​ والإسهال وأعراض تنفسية مصاب بكورونا .

وأضافت : فيه عربيات متنقلة توفر العلاج وإرشادات وعلاج المخالطين وده مهم جدا إننا نتيحه للمواطنين في مختلف الأحياء وهي قوافل تتحرك حسب وجود الحالات في المناطق وحتى توصيل العلاج للمنزل في بعض المناطق.

وأكدت الوزيرة أنه منذ ظهور كورونا في مصر ووزارة الصحة تدعم الطواقم الطبية .

وقالت وزيرة الصحة : فيه ٢٠ سرير في كل مستشفى عزل للأطقم الطبية وبياخدو أعلى مستوى من العلاج .. العالم كله بيحمي الأطقم الطبية بمستلزمات الوقاية بس احنا بمستلزمات الوقاية وتحليل الرابيد السريع وأعلى مستوى من العلاج تشديد من القيادة السياسية ودعم للأطقم الطبية وهم الجيش الأبيض اللي بيحمينا ويصح إننا تحميهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الجمعة، أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.