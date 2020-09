ولاية كادونا النيجيرية تسن قانونا ينص على «الإخصاء الجراحي» للمدانين بالاغتصاب

قام حاكم ولاية كادونا النيجيرية، بتوقيع قانون ينص على الإخصاء الجراحي للرجال المدانين بالاغتصاب مع عقوبة أشد في الحالات التي تشمل ضحايا قصر دون سن 14 عاما.

وسيواجه أي شخص -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- يغتصب طفلا دون سن 14 عاما عقوبة الإعدام بموجب التشريع الجديد، بعد أن كانت أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة بموجب قانون الولاية السابق.

وأكد حاكم الولاية ناصر أحمد الرفاعي، أن “العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة في حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة”.

يذكر أن حالات الاغتصاب المبلغ عنها ارتفعت في نيجيريا بشكل كبير خلال أشهر بسبب حالات الإغلاق والقيود المفروضة جراء فيروس كورونا.

ويعد قانون ولاية كادونا الجديد هو الأكثر صرامة ضد الاغتصاب في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا سكانا.

وفي يوليو، تسببت جريمة قتل مروعة بغضب وطني في البلاد بعد الأنباء بأن الضحية طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما، تعرضت للاغتصاب والضرب بالهراوات حتى الموت، وفقا لبي بي سي.

وساعدت القضية في تأجيج سلسلة من الاحتجاجات وهاشتاغ # WeAreTired على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات إلى النظر في الموضوع.