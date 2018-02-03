ولاد البلد يبدأ عروضه فى البحر الأحمر غدا

سلوى عثمان: قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرض " ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، سيستكمل جولته الثانية في المحافظات و ينتقل اليوم السبت إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد ٣٠…

سلوى عثمان: قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرض ” ولاد البلد” من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، سيستكمل جولته الثانية في المحافظات و ينتقل اليوم السبت إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد ٣٠ ليلة عرض في المحافظات المختلفة، لتبدأ أولى لياليه غدا الأحد بالبحر الأحمر . و أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض على المستوى النقدي والجماهيري، فقد لقى إقبالا جماهيريا لافتا من أهالي محافظات الصعيد. و يقول الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، إن العرض اختتم مساء أمس الجمعة، جولته فى الصعيد و التي استمرت 10أيام فى قنا بأماكن مختلفة، بالإضافة لمراكز قوص، و دشنا، و قفط، نقادة ، و أبوتشت، وقري و نجوع أخري مجاورة للمركز، لتبدأ عروضه في عدة أماكن بالبحر الأحمر، ومنها رأس غارب ، والقصير ، ومعسكر قوات الأمن، و يستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري، لينتقل بعدها إلى حلاليب وشلاتين. وعن تجربة التجوال بالعرض داخل قرى الصعيد، يقول محمد الشرقاوى، مخرج العرض، إن الظاهرة الملفتة هو الجمهور المتعطش للمسرح من جميع الفئات العمرية فقد كان العرض كامل العدد في كل لياليه، بالإضافة إلي جمهور الساحات في القري و في معسكرات الأمن المركزي، و أيضا الاهتمام الكبير بالعرض من القيادات التنفيذية بالمحافظة و بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، فقد تم تكريم العرض أكثر من مرة من قيادات المحافظة و قيادات الوزارة بالصعيد. يذكر أن “ولاد البلد” تأليف مصطفي سليم، و بطولة مجموعة من شباب الفنانين، شادى أسعد ، وائل مصطفي ،عبد العزيز التوني ،آية جمال، شروق، ضحى محمد ،رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف ، أمير عز ، أحمد مجدي ، أمير الصم ، محمود فتحي ، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين و بيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.