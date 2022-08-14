وكيلBYDيخطط لطرح 5 طرازات كهربائية

◗❙عمرو سليمان: نستهدف إنتاج سيارتين صديقتين للبيئة

تخطط شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامتين التجاريتين «BYD، ولادا»، لطرح 5 طرازات كهربائية من العلامة «الأولى» داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال» إنه تم الاتفاق مع الشركة الصينية «BYD» على طرح 5 طرازات كهربائية – دفعة واحدة – وذلك فى إطار جس نبض السوق، وإمكانية وضع الخطط المستقبلية التى يمكن من خلالها تحديد السيارات المستهدف إنتاجها محليًا.

وأضاف أن شركته تترقب استئناف حركة استيراد السيارات الكاملة والحصول على الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات الجديدة من قبل البنوك المحلية، على أن يتم البدء فى إجراءات التعاقد على جلب المركبات الكهربائية المنتمية للفئات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» و«السيدان» ومن بينها «Dolphin» و«Song» و«TANG» و«Atto 3».

وأشار إلى أن إستراتيجية «الأمل» تتوافق بشكل كبير مع خطط الشركة العالمية الخاصة بالتوسع فى إنتاج وطرح الطرازات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات وزيادة الطلب على تلك الفئة من المركبات خلال الفترة المقبلة.

كانت«BYD» أعلنت فى وقت سابق، عن توقف إنتاج المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدية خلال مارس الماضى، بغرض التوسع فى عمليات تصنيع السيارات الكهربائية بمختلف فئاتها.

يشار إلى أن إجمالى مبيعات سيارات «BYD» الكهربائية شهدت نموًا بنسبة %292 مسجلة نحو 803.8 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري؛ وذلك طبقًا لوكالة “شينخوا” الصينية.

عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات

وتابع سليمان: «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات ستعمل على اختيار المركبات الكهربائية التى سيتم تجميعها محليًا على أساس مجموعة من المعايير من بينها؛ احتساب تكلفة إنتاج كل طراز على حدة، ومدى إمكانية تسويقه داخل السوق المحلية، كاشفا عن مستهدفات شركته التى تسعى لإنتاج طرازين من الفئات الكهربائية خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن شركته سارعت بالدخول فى مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية تزامنًا مع إعلان الحكومة عن تدعيم مصنعى السيارات الذين سيقومون بإنتاج المركبات الكهربائية فى مصر، من خلال منحهم مجموعة من الحوافز والتسهيلات ضمن مشروع إستراتيجية تنمية صناعة السيارات الذى أطلقته الحكومة مؤخرًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى وقت سابق، عن إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات ومكوناتها التى تهدف إلى تعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، مع الاستمرار فى الالتزام بجميع اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.

جدير بالذكر أن مشروع «إستراتيجية صناعة السيارات» يرتكز على 4 محاور رئيسية، هى: «زيادة نسب التصنيع المحلى، وضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات التصنيع، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة «الكهرباء – غاز»، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية.