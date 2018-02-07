وكيل WE يستأجر 88 متراً فى المترو مقابل 2.6 مليون جنيه

مدحت إسماعيل استأجرت شركة «داتا نت»، الوكيل الرسمى للشركة المصرية للاتصالات «WE»، المشغلة لشبكة المحمول الجديد نحو 88 مترًا مربعا فى مواقع مختلفة بمحطات مترو الأنفاق مقابل 2.6 مليون جنيه. وحصلت «المال»، على خريطة المواقع التى تعاقدت عليها داتا نت…

مدحت إسماعيل

استأجرت شركة «داتا نت»، الوكيل الرسمى للشركة المصرية للاتصالات «WE»، المشغلة لشبكة المحمول الجديد نحو 88 مترًا مربعا فى مواقع مختلفة بمحطات مترو الأنفاق مقابل 2.6 مليون جنيه.

وحصلت «المال»، على خريطة المواقع التى تعاقدت عليها داتا نت بالأمر المباشر فى محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، التى تشمل 21 كشكا بمساحة متر مربع لمدة 6 أشهر، و18 كشكًا لمدة عام كامل بمساحات مختلفة.

وبلغت القيمة الإجمالية لـ21 كشكا نحو 641600 جنيه، فيما سجلت قيمة العقد السنوى لـ18 موقعا 2007307 جنيهات، لمساحة تصل إلى 66.85 متر مربع.

وكانت «المال»، انفردت الأسبوع الماضى بنشر تفاصيل تكليف المصرية للاتصالات، شركة داتا نت بإدارة مبيعات كبار عملاء الشبكة الرابعة للمحمول “we”، ومن بينها أكشاك محطات مترو الأنفاق.

وتأسست «داتا نت» عام 2000، وتمتلك 86 منفذا بمحطات المترو، ومدن القاهرة، والجيزة، والدلتا، والإسكندرية، وتخطط الشركة، بحسب مصادر، لزيادتها بموجب التعاقد الجديد إلى 250 منفذا، خلال العام الحالى، بالمحطات والنوادى والجامعات والمراكز التجارية الكبرى.

وبلغ أعلى قيمة إيجارية سنوية لكشك، وفق تقرير حصلت عليه «المال»، فى محطة الشهداء 301 ألف جنيه، بواقع 25147 ألفًا شهريًّا، لمساحة تصل لـ14.5 متر مربع، يليها موقع كشك مساحته 4.35 متر مربع فى محطة محمد نجيب مقابل 184222.6 جنيه، وقيمة إيجار شهرى 15351 جنيها.

كما بلغ أيضًا متوسط الإيجار السنوى لمساحة 1.5 متر كشك فى محطة حلوان 135 ألف جنيه، ومبلغ شهرى يقدر بنحو 11250 جنيها، وفى محطة شبرا الخيمة 90000، بمتوسط شهرى 7500 جنيه لمساحة متر مربع واحد.

فيما بلغت القيمة الإيجارية لفترة 6 شهور، لموقع فى محطة المنيب بمساحة1×1 متر مربع 47400 جنيه، بواقع مبلغ شهرى 7900 جنيه، كما وصلت قيمة الإيجار لكشك فى محطة الزهراء 43800 جنيه، بمتوسط شهرى 7300 وبمساحة 1 متر مربع.

وتشير قيمة الإيجارات المذكورة سلفاً، إلى أنها أقل من متوسط الإيجار الشهرى للافراد، وقال مصطفى رمضان، صاحب محل اكسسوارات موبايلات فى محطة السادات، إنه يدفع 30 ألف جنيه لكشك مساحة متر ونصف فى متر ونصف، إيجارًا شهرياً، مطالباً بخفض الإيجار نظراً لضعف المبيعات فى الوقت الحالى.

وأشارت نورهان على، إحدى العاملات فى كشك بمحطة الشهداء، تابع لشركة “على الماشى للمخبوزات”، إلى أن قيمة الإيجار الشهرى تصل إلى 20 ألف جنيه، لمساحة 1.5 متر مربع، لافتة إلى أن الشركة هى المتعاقدة بشكل مباشر مع إدارة مترو الأنفاق.

وذكرت هنا مصطفى، عاملة بنفس الشركة بكشك فى محطة الأوبرا، أن إيجار الكشك فى المحطة تصل قيمته الشهرية إلى 17 ألفًا، لمساحة 1.5 متر مربع على حد علمها مشيرة إلى أن حجم المبيعات معقول.

يشار إلى أن العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق المهندس خالد صبرة، أعلن فى وقت سابق أن إجمالى إيرادات جميع الأنشطة التجارية من المولات والمحال فى محطات المترو بلغت 22.88 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016، وأن الشركة ستتوسع فى تأجير المواقع خلال الفترة المقبلة.

ووصلت شركة المترو إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات السنوية لمرفق المترو والتى تبلغ 1.1 مليار جنيه، عقب رفع تذكرة المترو بنسبة %100 فى مارس الماضى، وتستهدف وزارة النقل الانتهاء من تركيب 850 ماكينة جديدة فى خطى المترو الأول والثانى مطلع أبريل المقبل، وتطبيق نظام ربط أسعار التذاكر بعدد المحطات، لتبدأ قيمة التذكرة فى أول 9 محطات بجنيهين، و5 جنيهات حال استخدام الخط من بدايته حتى النهاية، بهدف توفير إيرادات كافية لشراء قطع الغيار اللازمة والبدء فى تطوير الخدمة المقدمة.



