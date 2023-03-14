وكيل BYD وكينج لونج: الأتوبيسات قد تصل نسبة المكون المحلي فيها إلى 60%

أكد عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة BYD وعضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن معظم الطرازات المجمعة في مصر تستخدم مكونات محلية تبدأ نسبتها من 45%، قد تزيد لتصل إلى 50 % في بعض الطرازات التجارية وترتفع إلى 60 % في الميكروباصات والأتوبيسات.

وأشار إلى أن السيارات والطرازات المجمعة تزود بكافة عوامل الأمان المطبقة عالميا ومنها إضافة وحدات “AIR BAGS” ونظام” ABS “للمكابح، وغيرها من عوامل سلامة السيارة.

وأكد “سليمان” في حواره لبرنامج المال أوتو الذي يذاع الثلاثاء من كل أسبوع على “يوتيوب” ويقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات، بجريدة “المال”، أن تغير نسب تمثيل المكونات في السيارة وكونها عادلة من عدمه أمرا يخضع للرؤية العامة التي تقوم بصياغتها أجهزة الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، منوها بأنها تعد نسبا كبيرة إلى حد ما وتحتاج إلى إعادة نظر على حد تعبيره.

ولفت إلى أن بعض الشركات تقوم بتصدير مكونات محلية وذلك في حال عدم تحقيقها النسبة المقررة من قبل هيئة التنمية الصناعية والمقدرة بـ45%، لتعويض النسب المفقودة مقابل التصدير بذات النسبة للحصول على الدعم الجمركي.

وأوضح “سليمان” أن فكرة استثمار الأمل في مكونات الإنتاج ترجع إلى الكميات المطلوبة وحالة السوق، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تقدم كافة سبل الدعم للصناعة المحلية أسوة بتجربة الصين والتي قامت بفرض جمارك على الطرازات المستوردة، مما أسهم في النهوض بالمنتج المحلي بها.

وأكد أن الدولة قدمت برامج تحفيزية للمصنعين المحليين من بينها المبادرة الوطنية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات القديمة بجديدة تعمل بالغاز الطبيعي .