وكيل BYD: ندرس إنتاج طرازات كهربائية محليا خلال 2024

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو شعبة السيارات بالغرفة القاهرة التجارية، إن “الأمل” تدرس حاليًّا مع الشركة الأم فرص تجميع طرازات كهربائية في السوق المحلية، متوقعًا أن يبدأ طرح نموذج سيارة كهربائية مجمَّع محليًّا خلال العام المقبل.

وأضاف سليمان، في حواره، لبرنامج “المال أوتو” الذي يذاع الثلاثاء من كل أسبوع، ويقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات بجريدة المال، أن الفترة المقبلة ستشهد صعوبة على مستخدمي السيارات العاملة بالبنزين، خاصة أن الإستراتيجية قد تنص على استقطاع نسبة دعم تصل إلى 3% لصالح مستخدمي المركبات الكهربائية، وهي نسبة تُعدّ كبيرة- على حد قوله.

وأشار إلى أن الصين أحد الروافد التي لديها سابقة أعمال جيدة في تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، بسبب الحوافز المقدَّمة للشركات فى تصنيعها على حساب نظيرتها العاملة بالوقود التقليدي.

وإلى نص الحوار