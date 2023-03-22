وكيل BYD: الدولة تسعى لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار والنهوض بصناعة السيارات

قال عمرو سليمان رئيس مجموعة الأمل ووكيل BYD وكينج لونج ان مبادرة المغتربين لم تجني ثمارها بالشكل المطلوب، مبينا ان صناع السيارات تقدمو بشكاوي متعددة للجهات المعنية لما قد تسببه تلك المبادرة من سلبيات على المصنعين المحليين.

وإلمح في الجزء الثاني من حواره لبرنامج المال اوتو إلي ان الشعبة العامة للسيارات تقوم بدور فعال قدر المستطاع للعمل على النهوض بالسوق المحلية، لافتا ان الشعبة سمحت بانضمام ممثلي قطاع السيارات الكهربائية بهدف المشاركة في صناعة القرارات التي تتخذها الشعبة.

وأضاف سليمان ان التجربة الايرانية تعد احد التجارب المميزة في صناعة السيارات، والتي استطاعت من خلالها الدولة الايرانية اعادة احياء الطرزات القديمة وتوطين صناعتها في السوق المحلية، مما ساهم في النهوض بصناعة السيارات .

وأوضح ان الحكومة بكافة هيئاتها تقوم بمجهودات كبيرة بهدف العمل على ضبط الاسواق وتخفيف فاتورة الاستيراد المرتفعه، ووضع صياغة قانونية تضمن النهوض بالصناعات