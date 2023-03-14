وكيل BYD: الدولة بدأت تخطو خطوات جيدة نحو صناعة السيارات

قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة byd وعضو شعبة السيارات بالغرفة القاهرة التجارية إن صناعة السيارات تعد من القطاعات الاقتصادية التي تتطلب استثمارات ضخمة، موضحا أن الدولة تخطو حاليا خطوات جادة لجذب المستثمرين العالميين بهدف تحويل مصر إلى بوابة لتصدير مختلف الطرازات .

وشدد”سليمان” – في حواره مع برنامج “المال أوتو” الذي يقدمه رئيس قسم السيارات في جريدة “المال” أحمد نبيل ويذاع كل ثلاثاء عبر قناة ALMAL TV على “يوتيوب”، على أهمية سعي الدولة بكافة أجهزتها لمنح المستثمرين مجموعة من الحزم والحوافز مثل الإعفاء الضريبي وتقسيط الأراضي لمدة طويلة، لافتا إلى أن هناك شهية مفتوحة للمستثمرين لضخ استثمارات طويلة المدى في السوق المصرية ولكنهم مازالوا في انتظار الحوافز الجاذبة.

وأضاف أن هناك دولا قريبة لمصر قدمت نموذجا جيدا في توطين صناعة السيارات من خلال منح المستثمرين مجموعة حوافز ساهمت في النهوض بصناعة السيارات، إلا أن الأمر مرهون بالعلاقات الخارجية بين الدول .

وإلى نص الحوار: