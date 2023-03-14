وكيل BYD: التجربة المغربية والتركية ناجحة في توطين صناعة السيارات

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر كانت تستحوذ في وقت سابق على المركز الأول أفريقيا في مجال تجميع وصناعة السيارات، ولكنها تراجعت حاليًا، وأصبحت كخامس الترتيب – على حد وصفه.

وأكد، فى حواره مع برنامج “المال أوتو” الذي يقدمه رئيس قسم السيارات فى جريدة “المال” أحمد نبيل ويذاع كل ثلاثاء عبر قناة ALMAL TV على موقع ” يوتيوب” في حال اتخاذ الدولة المصرية خطوات إيجابية بهدف منح المستثمرين الكبار حوافز وتسهيلات طويلة الأجل، فإن ذلك سيسهم في النهوض بصناعة السيارات، وتحسين الصناعات المغذية وزيادة فرص توظيف الأيدي العاملة، مبينا أن الغرض الأساسي للمصنعين العالميين هو التصدير للأسواق الخارجية.

ورأى أن تجارب المغرب وتركيا وجنوب أفريقيا تعد من النماذج الرائدة داخل مجال صناعة السيارات في المنطقة، مشددًا على أهمية دراسة مثل هذه التجارب بعناية والعمل على تفعيل إجراءات مماثلة في السوق المحلية تسهم في النهوض بتلك القطاع.

وبسؤاله عن الدور الذي تعول عليه الحكومة لمنح الوكلاء المحليين فرصة لجذب الشركات الام العالمية، رأى أن مصر يوجد بها حالياً شركتا نيسان وجنرال موتورز اللذان يعتبران شركات دولية و يمتلكان باعا طويلا في السوق، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تلعب دورا أكبر في تحفيزهم للتوسع فى الانتاج ومن ثم التصدير.

والى نص الحوار…