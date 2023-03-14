وكيل byd: استطعنا تحقيق الصدارة في توريدات مبادرة الغاز ولدينا قائمة حجوزات (فيديو)

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو شعبة السيارات بالغرفة القاهرة التجارية، إن شركته استطاعت حصد المركز الأول في مبادرة الإحلال التي أقرتها الدولة في تسليم عدد السيارات في طرازات” BYD “و “KING LONG”، مشيرا إلى أن “الأمل” مازالت لديها العديد من الطلبات والحجوزات التى لم تستطيع حتى الآن تسليمها.

وطالب “سليمان” أجهزة الدولة المصرية بتقديم تسهيلات كافية وتدبير العملة الصعبة، كونها تتيح منتجات تناسب الشريحة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن شركته سلمت 7500 سيارة ملاكي و1500سيارة ميكروباص في مبادرة الإحلال حتى الآن.

وتابع سليمان في حواره لبرنامج المال أوتو الذي يذاع الثلاثاء من كل أسبوع ويقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات إن الأمل مازالت لديها طلبات متعدد من قبل العملاء، موضحا أن تسليمها أصبح مرهونا بما ستتخذه الدولة من قرارات في إطار تدبير العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصنع “الأمل” سيتوقف بشكل مؤقت خلال الشهر الجاري، بسبب عدم القدرة على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، مبينا أن المصنع سيتوقف لمدة 10 أيام لحين وصول الشحنات المطلوبة واستئناف عمليات الإنتاج.

وقال ان الشحنات موجودة حاليًا فى البحر مطالباً بضرورة فتح اعتمادات تمكنها من الدخول فور وصولها الموانئ

وأوضح أن شركته اتخذت قرارا بخفض الإنتاج بنسبة تقدر بنحو 50% منذ 8 أشهر، لافتا إلى أن المخزون الخاص بالإنتاج قد نفذ على حد تعبيره ولكنه طالب الدولة بالتدخل لكبح زمام الأزمة واستئناف عمليات الإنتاج.

والى نص الحوار