وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع حالة مصابي حريق شقة سكنية

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور عبدالله قاسم مدير إدارة المستشفيات والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، زيارة اليوم لمصابي الحريق الذي اندلع في إحدى الشقق السكنية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لمتابعة الرعاية الطبية العاجلة والاطمئنان على حالتهم الصحية مع تقديم كافة الدعم الطبي والنفسى اللازم.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة مصابي الحريق الذى نشب فجر اليوم بوحدة سكنية بالكيلو 7 بمنطقة حى الشروق بمدينة مرسى مطروح والذي نتج عنه حالة وفاة وإصابة ثلاثة آخرين من أسرة واحدة بحروق ومع التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين .

واطمأن وكيل وزارة الصحة على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين ، موجها لمدير المستشفى والطاقم الطبي بقسم الحروق بمستشفى مطروح العام بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية حتى مثولهم التام للشفاء.

كذلك تم المتابعة وتيسير إنهاء إجراءات خروج حالة الوفاة الناتجة عن الحريق ومن جانبه قدم محافظ مطروح خالص تعازيه لأسرة المتوفاة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.