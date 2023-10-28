وكيل وزارة الشباب: ندعم الاستثمارات الخاصة فى الرياضة ونوادي بورتو نموذج ناجح

أكدت الدكتوره سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضه ورئيس الاداره المركزية للتنمية الرياضيه، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب يدعم فرص الإستثمار فى الأنديه الخاصه بجانب تشكيل لجنه خاصه تهتم بتوفير الدراسات اللازمه والبيانات العلميه الدقيقه المتعلقة بحصر كافة الفرص المتاحه بأقاليم ومحافظات مصر .

وأشارت عبد الوهاب فى اطار مشاركتها اليوم بفعاليات حفل تدشين إطلاق النسخه الأولى من فعاليات بطولة أولمبياد بورتو ،برعاية وزارة الشباب و المقرر اقامتها بمدن بورسعيد والعلمين والمنيا التى ينظمها نوادى بورتو الرياضيه أن الوزاره لديها برنامج وافى لاحتياجات الأقاليم التى يمكن توفيرها من خلال شركات الانديه الخاصه .وتعد تجربة نوادي بورتو نموذج جيد للإستثمار الرياضي

ولفتت إلى أن الوزارة بقيادة الوزير اشرف صبحي تفتح ذراعيها لإستقبال ودعم تلك الفرص الاستثمارية فى كافة المشروعات الرياضيه فى كل اللعبات فى إطار دعم الرياضه بمحافظات واقاليم مصر.

ومن ناحيته أكد المهندس أمير عبد القادر رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة نوادي بورتو أن بطولة التى تنظمها نوادى بورتو الذراع الرياضي لمجموعة عامر جروب تعد المرحله الثانية من عمل الشركه بعد نجاحها فى تأسيس مجموعه من نوادي بورتو الرياضيه وتسويقها بشكل جيد فيما نستهدف خلال المرحله الثانيه وضعها على خريطة الرياضه وتنظيم البطولات القومية والمشاركة فيها

والتي ستبدأ فعالياتها علي ملاعب نادي بورتو الرياضي في بورتو سعيد وذلك ضمن خطة متميزة أعدتها الشركة لتنظيم عدد من البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية في إطار الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الاستثمار الرياضي في مصر .



وأكد عبد القادر أن البطولة مستوحاه من دورة الألعاب الأوليمبية وتقام المنافسات في ثمان رياضات مختلفة تحدث في وقت واحد، وتستهدف بطولة بورتوليمبكس خلق بيئة إيجابية وشاملة يمكن لأي فرد من خلالها أن يتعلم ويتطور.

. وستقام البطولة علي ملاعب بورتو سعيد وبورتو المنيا وبورتو مارينا و بورتو جولف في الفترة من نوفمبر 2023 إلى مارس 2024.

وكانت شركة نوادي بورتو قد أعلنت اليوم فى مؤتمر صحفي حضره لفيف من الإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضه عن تنظيم أولمبياد بورتو التى ستبدأ فعالياتها بنادى بورتو سعيد نوفمبر المقبل وتستمر على مدار عام كامل وفى ختام المؤتمر رفع الحضور لافتات الدعم والمساندة لشعب فلسطين تحت شعار غزه فى القلب .



