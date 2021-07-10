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وكيل وزارة الري : خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050

خلال حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية، اليوم السبت،
هيثم سمير 7:02 م, السبت, 10 يوليو 21 7:02 م, السبت, 10 يوليو 21

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أكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050، كما عملت للوزارة منذ 2017 لحل مشكلاتٍ كانت موجودة؛ منها العجز المائي الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرِهة في استخدام المياه كالأرز والقصب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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جاء ذلك في كلمته خلال حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية، اليوم السبت، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

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بقلم هيثم سمير

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