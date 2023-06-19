وكيل وزارة التموين يتفقد مقر ديوان عام المديرية الجديد بمنطقة السيوف

قام اليوم المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وهبة الله سمير القائم بأعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بجولة إلى مقر ديوان عام المديرية الجديد بمنطقة السيوف.



وذلك للوقوف على أعمال التشطيبات التى تم الانتهاء منها ومتابعة أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

وتم المرور على جميع أعمال تشطيبات الإدارات والمكاتب المختلفة والتحقق بكل دور من أدوار المديرية.

وكذلك تفقد أعمال تشطيبات مركز الخدمات التموينية الذى سيقدم خدماته لجميع المواطنين بالإسكندرية.