وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يتفقد مدرسة فتح الله للتكنولوجيا التطبيقية

تفقَّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعات الميدانية للمدارس.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب ربيع قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي والغربي لمدارس التأسيس العسكري، والدكتورة همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق والمهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني وجلال عيد وكيل الإدارة والدكتور أيمن زتون المدير الأكاديمي للمدرسة والدكتور ممدوح عبد الحي المدير التنفيذي ممثلًا عن الشريك الصناعي، وسماح وديد المشرف العام على مدرسة فتح الله التكنولوجية ممثلًا عن مشروع قوى عاملة مصر.

وقال مدير المديرية أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفنى تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب المتبعة؛ وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ وذلك للارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية.

وأكّد “أبوزيد” أنّ القيادة السياسية وجّهت بإنشاء المزيد من هذه المدارس أملًا فى توطين الصناعات الكبرى لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري ،ويتم توفير فرص عمل متميزة وعصرية لخريجي المدارس الفنية المتطورة .

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تضم عدة معامل منها معامل كمبيوتر ومعمل لغات ومعمل تطبيقات ( فاب لاب ) ومعامل مخبوزات ومعامل جزارة ومعامل بقالة جافة ، وقاعة توجيه وإرشاد وتدريب مهني وريادة أعمال ، وتم تجهيز فصولها التعليمية بشاشات تعليمية ذكية لمواكبة تكنولوجيا المدارس التطبيقية ، وتضم نموذجًـا لمحاكاة الهايبر للتدريب على العرض والتسويق ، وتم تزويدها بنظام إطفاء حريق إلكتروني ، وتم تهيئة البنية الأساسية والتحتية بما يتناسب مع التنمية المستدامة والمناخ .

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة استثمار أسطح المدارس في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وزراعة الأسطح في إطار مبادرة ( اتحضر للأخضر ) لمواكبة التغيرات المناخية.