وكيل هوندا يعلن أسعار سيارات «أكورد» الجديدة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، إحدى شركات مجموعة «الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، أحدث أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

أسعار هوندا أكورد

الفئة السعر LX 960 ألف جنيه EX مليون و110 آلاف جنيه

وتنتمى «أكورد» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، يخرج قوة قدرها 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4881 مم العرض 1861 مم الارتفاع 1450 مم سعة الشنطة الخلفية 472 لترًا

مواصفات هوندا أكورد 2022

زُودت طرازات هوندا أكورد بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام التوازن الإلكتروني ESP- أنظمة مساعدة الفرامل عند الطوراي EBA- مساعدة عن المنحدرات HSA- خاصية مراقبة ضغط الإطارات- فرامل يد كهربائية».

وتقدم طرازات «أكورد» عبر باقة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة- نظام الذكي لركن السيارة- حساسات ركن أمامية وخلفية- خاصية الدخول الذكي- زر تشغيل/ إيقاف المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED- فتحة سقف- إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا- خاصية تذكير للمقاعد الخلفية عند غلق محرك السيارة- جنوط 17 بوصة».

ودعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 سماعات بلوتوث- كاميرا خلفية- عجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت- مكيف هواء أوتوماتيك- مساند أمامية وخلفية- شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصة- شاحن لا سلكي للهواتف المحمولة، وغيرها».