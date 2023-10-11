وكيل «نقل النواب» يطالب المجتمع الدولي بتطبيق رؤية مصر لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي

قال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي المصرى، عبرت عن 120 مليون مواطن مصري لديهم ثقة كبيرة في قياداتهم السياسية وقواتهم المسلحة.

وأكد الضبع في تصريحات له اليوم ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة واضحة للجميع، بأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة.

وشدد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق المجتمع الدولى رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، على أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.



وقال الرئيس السيسي- في تصريحاته، إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية، عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

