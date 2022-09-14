وكيل مشروعات النواب: لقاء مدبولي مع 9 شركات أجنبية يعكس جهود الدولة فى جذب الاستثمارات

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، باللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة، التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية في قطاعات،الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات، بنحو مليار دولار، مؤكدة أنها توفر حوالي 35 ألف فرصة عمل للشباب .

وطالبت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاربعاء ، الحكومة بضرورة وسرعة الاستجابة لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ هذه المشروعات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعكس حرص الدولة على رفع معدلات التصنيع وتوطين الصناعات المحلية.

وقالت وكيل مشروعات النواب ، أن هذه المشروعات تساهم فى تعزيز وجذب الاستثمارات الخارجية بما يعود بالنفع على الاقتصادي الوطني، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، إضافة إلى دفع عجلة التنمية و الإصلاح الاقتصادي، وتؤكد للعالم صلاحية البيئة المصرية للاستثمار.