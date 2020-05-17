وكيل محمد صلاح ينفي حديث هاني رمزي: لم يتحدث مع أي مدرب سابق له

نفى رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حديث هاني رمزي، حول العرض المقدم للاعب منتخب مصر من جانب ريال مدريد؛ من أجل الانتقال له. وكان قال هاني رمزي، قد تحدث خلال تصريحات تليفزيونية: صلاح أخبرني بتلقيه عرض من…

نفى رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حديث هاني رمزي، حول العرض المقدم للاعب منتخب مصر من جانب ريال مدريد؛ من أجل الانتقال له.

وكان قال هاني رمزي، قد تحدث خلال تصريحات تليفزيونية: صلاح أخبرني بتلقيه عرض من ريال مدريد وكان بالنسبة له يعد عرضًا جيدًا جدًا.

وحول ذلك، قال رامي عباس، خلال حسابه الرسمي عبر تويتر: محمد صلاح لم يُناقش أي خطط تخص مسيرته مع أي مدرب سابق له.

وكان صلاح صاحب الـ27 عامًا انضم لفريق ليفربول في 2017 قادمًا من روما الإيطالي، واستطاع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع «الريدز».