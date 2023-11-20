وكيل محافظ المركزى: 68% نسبة الشمول المالى بنهاية سبتمبر‎

قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، إن معدل النمو في القطاع منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ 160%، كما سجلت نسبة الشمول المالي 68% بنهاية سبتمر الماضي، بما يشمل حوالي 45 مليون مواطن، مضيفًا أن المركزي يستهدف الوصول إلى 70% بنهاية العام، وذلك مقارنة بـ14% في 2014.

وأكد لقمان، خلال كلمته في مؤتمر pafix، أن الشمول المالي هو أحد أسباب تحقيق المساواة والمساواة عامة والمساواة بين الجنسين خاصة، مشيرًا إلى أنه من أهم عناصر مكافحة الفساد وأحد عناصر تقدم الاقتصاد بشكل كامل.

وأشار إلى أن الشمول المالي يحقق الاستمرارية في المجتمع، مشيرًا إلى أن التثقيف المالي يمثل أهم الحلقات لتوصيلها.

وأوضح ان التحول إلى الرقمنة يجب أن يتم النظر إليه ضمن منظور شامل حيث تصل إلى استخدامات منتجات الشمول المالي في كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أنه أحد أهم نقاط التقييم التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وذكر أنه يجب النظر إلى احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية بما يتوافق مع الثقافة الحالية ومن ثم التوسع خطوة بخطوة فى الخدمات المالية التكنولوجية.

وأوضح أن نسبة المرأة في قطاع الشمول المالي تمثل نحو 60% بزيادة 223%، كما شهدت نسبة الشباب زيادة بنحو 242.5%.

وأكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق استراتيجية الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي.