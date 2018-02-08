وكيل محافظ المركزى: القانون الجديد لا يتضمن بنودًا خاصة للمصارف الإسلامية

❐ إضافة مواد تتعلق بالصيغ المتوافقة مع الشريعة فقطسيد بدركشفت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف، أن النسخة النهائية من قانون البنوك والبنك المركزى لا تتضمن قواعد منفصلة لتنظيم عمل البنوك الإسلامية.وتطالب البنوك التى تتعامل فى منتجات الصيرفة اﻹسلامية -منذ وقت طويل- بت

❐ إضافة مواد تتعلق بالصيغ المتوافقة مع الشريعة فقط

سيد بدر

كشفت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف، أن النسخة النهائية من قانون البنوك والبنك المركزى لا تتضمن قواعد منفصلة لتنظيم عمل البنوك الإسلامية.

وتطالب البنوك التى تتعامل فى منتجات الصيرفة اﻹسلامية -منذ وقت طويل- بتوفير قواعد رقابية تراعى طريقة عملها، وتتيح أسواقا للأدوات المالية اﻹسلامية لفتح السوق أمامها، بدلاً من اضطرارها للتعامل فى المنتجات التقليدية غير المتوافقة مع أنشطتها.

وانفردت «المال» منتصف العام الماضى، بنشر المسودة الأولية لمشروع قانون البنوك، والبنك المركزى الجديد، والذى جاء فى 170 مادة، موزعة على 6 أبواب، ومرفقة بمقارنة مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر عام 2003.

كان ممثلون لعدد من البنوك الإسلامية قد تقدموا بمقترحات إلى اللجنة المسئولة عن وضع القانون المرتقب، تصدرها ضرورة وجود أدوات إسلامية فى التعامل بين البنوك مثل الإنتربنك والودائع بالوكالة، ووضع معايير خاصة بهيئات المراقبة الشرعية.

بينما، أشارت وكيل محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية Seamless، إلى أن البنك المركزى رأى أن حصة البنوك الإسلامية من إجمالى القطاع المصرفى ليست كبيرة بالقدر الذى يجعل القطاع فى احتياج لمواد منفصلة لتنظيم عملياته المصرفية.

وأضافت «مى» أن القانون راعى البنوك الإسلامية فى جزئية محدودة تتعلق باعتماد الصيغ الإسلامية التى تعمل بها البنوك مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة، بينما لا يستدعى الوضع فى الفترة الحالية وضع مواد خاصة بهذه البنوك.

ويوجد فى مصر 3 بنوك إسلامية بالكامل هى فيصل، والبركة، ومصرف أبوظبى، بجانب 11 بنكًا لديها رخص للمعاملات الإسلامية، منها: البنكان الحكوميان الأكبر الأهلى المصرى ومصر.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، خلال ديسمبر الماضى، إن حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية يصل إلى 222 مليار جنيه، بما يمثل %6 من تعاملات السوق، موضحًا أن حجم الودائع الإسلامية يبلغ نحو 190 مليار جنيه، بينما بلغ حجم التمويل الإسلامى نحو 171 مليارًا.

وأضاف أن السوق المصرية تقدم خدمات التمويل الإسلامى من خلال نحو 14 بنكا, وذلك عبر نحو 228 فرعا، لتقديم 40 منتجًا إسلاميًّا ما بين صيغ تمويلية وأوعية ادخارية، تخدم نحو 3 ملايين عميل، موضحًا أن الجمعية أرسلت مذكرة للبنك المركزى تتضمن مواد مقترحة خاصة بالبنوك الإسلامية ضمن القانون الجديد للبنك المركزى.

وكانت وكيل محافظ البنك المركزى، صرحت فى وقت سابق على إعداد القانون بأن البنك المركزى سيجرى دراسة حول سوق التمويل الإسلامى، والمعوقات التى تحول دون زيادة انتشار البنوك الإسلامية فى مصر؛ لمعرفة مدى احتياج السوق لتعليمات رقابية منفصلة من عدمه.

وذكر تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى ضمن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أن الإجراء الإصلاحى الثانى يتمثل فى رفع مسودة قانون البنوك إلى مجلس الوزراء فى 30 يونيو المقبل بدلاً من 31 ديسمبر الماضى، كما كان مخططا فى وقت سابق؛ بهدف تعزيز وتحديث الإطار التشريعى الذى يحكم البنك المركزى.

واعترض القطاع المصرفى على بعض مواد المسودة الأولية من قانون البنك المركزى الجديد مثل استقطاع %5 من أرباح البنوك لصندوق تطوير القطاع والمواد الخاصة بتدخل البنك المركزى فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة؛ هذا بينما نفى طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال لقاء قريب ببنوك استثمار، أن يكون المركزى يعتزم استقطاع هذه النسبة لصالح صندوق التطوير.