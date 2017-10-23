وكيل محافظ المركزى: الحد الأدنى للحسابات البنكية أحد عقبات الشمول المالى

احمد الدسوقى وهبة محمد وسهير محمد قال طارق الخولى ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة الميدانية ، أن بعض البنوك المحلية تضع حد أدنى مرتفع لفتح الحسابات المصرفية ، وعلينا الإعتراف ان ذلك يمثل أحد العقبات أمام نشر الثقافة المصرفية وتدعيم مبادئ الشمول المالى.أشار فى كلمته التى ألقاها ن

احمد الدسوقى وهبة محمد وسهير محمد

قال طارق الخولى ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة الميدانية ، أن بعض البنوك المحلية تضع حد أدنى مرتفع لفتح الحسابات المصرفية ، وعلينا الإعتراف ان ذلك يمثل أحد العقبات أمام نشر الثقافة المصرفية وتدعيم مبادئ الشمول المالى.

أشار فى كلمته التى ألقاها نيابة عن طارق عامر محافظ المركزى ، خلال مؤتمر الناس والبنوك ، اليوم الإثنين ، الى أن عدم وجود حسابات بنكية لبعض الشركات العاملة فى السوق المحلية يضيع على الدولة فرصة تعظيم مواردها من الضرائب.

فى سياق متصل ، قال “الخولى” ان اهتمام البنك المركزى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى القضاء على الارهاب لانها تخلق فرص عمل للشباب مما يقلل من معدلات البطالة