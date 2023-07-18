وكيل محافظ البنك المركزي: الدولة المصرية انتهجت طريقا خاصا في عملية التحول الرقمي‎

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية انتهجت مسعى خاص للمضي قدما بالتحول الرقمي.

وأضاف حسين، خلال كلمته في مؤتمر سيملس، أن البنك المركزي المصري قام بإطلاق استراتيجيات عدة بما يتماشى مع أهداف مصر ورؤيتها 2030، من أجل تنمية المواهب، والحوكمة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبه سوق العمل.

وأشار إلى اهتمام البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات، لإدراج التكنولوجيا المالية في المواد الدراسية، حيث تم إطلاق مبادرة التكنولوجيا المالية finyology من أجل تمكين الشباب للمنافسة في سوق العمل، بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري.

وصرح أيمن حسين: “اليوم نحتفل بمبادرة فينولوجي لتكريم الطلاب الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات في مجال التكنولوجية المالية، كما يرحب البنك المركزي المصري بالشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجية الرقمية، ونتقدم بالتهنئة للعشر الفرق المشاركين في المبادرة من جامعة القاهرة، المنوفية، الجامعة الأمريكية، البريطانية، الصينية، والجامعة الالمانية الدولية”.

وأعلن عن فوز جامعة النيل بالمركز الأول في مسابقة finyology got talent، وتلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، البنك المركزى المصرى، جامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للاقتصاد الرقمي، وهو المؤتمر الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 17 و18 من يوليو الجاري فى مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، والذي جاء تحت عنوان “بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا”.