وكيل مجلس النواب يتوقع مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية

ياسمين فواز أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه على ثقة تامة في الشعب المصري والمشاركة بشكل فاعل في الانتخابات الرئاسية لتكون رسالة قويه للعالم، مؤكدا أن الدولة تمر بمرحلة مهمة في تاريخها وتحتاج إلى تكاتف جميع أبناء الوطن، والمشاركة بقوة في الانتخابات. وشدد"الشريف" في بيان له اليوم،

ياسمين فواز

أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه على ثقة تامة في الشعب المصري والمشاركة بشكل فاعل في الانتخابات الرئاسية لتكون رسالة قويه للعالم، مؤكدا أن الدولة تمر بمرحلة مهمة في تاريخها وتحتاج إلى تكاتف جميع أبناء الوطن، والمشاركة بقوة في الانتخابات.

وشدد”الشريف” في بيان له اليوم، على أهمية نزول جموع المواطنين الإنسان بأصواتهم أمام مقرات اللجان الانتخابية لما فيه من رسالة قوية لجميع المنظمات والدول والتي تصدق دعاوى أهل الشر.

وأوضح “وكيل مجلس النواب”، أن مصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية نهضة إنشائية لم تحدث في التاريخ سواء إقامة طرق تتخطى الآلاف كيلو مترات من أجل تعمير الصحراء ، وإقامة مئات المشروعات العمالقة والدخول في مفاعل الضبعة النووي وغيرها الكثير مما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح