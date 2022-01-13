وكيل مجلس النواب يبرز مكاسب منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ والذى يختتم أعماله اليوم بعد 4 أيام من المناقشات والجلسات للمنتدى إضافة إلى الكلمات والمداخلات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، كان ناجحاً وحقق مكاسب متعددة لمصر كما حقق جميع أهدافه لصالح الشباب المصرى وشباب العالم كله .



وقال “سعد الدين” إنه يأتى فى مقدمة النجاحات التى حققها هذا المنتدى العالمى الكبير النجاحات التى حققتها مصر فى الاستعدادات المسبقة لعقد المنتدى وطوال جلساته خاصة فيما يتعلق بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معتبرا هذا المنتدى بمثابة ضربة البداية لعودة جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية من جديد رغم وجود فيروس كورونا من خلال التطبيق الدقيق للتجربة المصرية فى عقد هذا المنتدى غير المسبوق عالمياً منذ ظهور جائحة كورونا .

وأردف المستشار أحمد سعد الدين إنه من المكاسب المهمة التى حققها هذا المؤتمر رؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولى فى مواجهة الاثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، معتبراً جلسة المنتدى حول هذا الملف بمثابة خارطة طريق للاستعدادات المصرية المكثفة لانعقاد مؤتمر الامم المتحدة للمناخ فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم .



واضاف وكيل أول مجلس النواب أنه من ضمن هذه المكاسب نجاح مصر بقيادة الرئيس السيسى فى توصيل رسالة المنتدى وشباب العالم فى كل مايتعلق بملف حقوق الانسان وضرورة الا تكون نظرة المجتمع الدولى لهذا الملف ضيقة وإنما يجب أن تؤخذ برؤية مصر ومنتدى شباب العالم بأن يتم تطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة من خلال اقرار حقوق الانسان الصحية والتعليمية والاجتماعية وحقه فى السكن الكريم وغيرها من الحقوق الاخرى مشيراً الى أن الاهم من ذلك كله أن هذا المنتدى حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة لمصر من خلال الترويج الكبير للاوضاع السياسية وماتشهده مصر من حالة رائعة فى الاستقرار الامنى اضافة الى الترويج لمصر اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً خاصة بعد الاهتمام العالمى الكبير من مختلف وكالات الانباء ووسائل الاعلام العالمية من نقل كل مايدور من مناقشات داخل منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ فى صدر نشراتها وتقاريرها عن المنتدى .

ووجه المستشار أحمد سعد الدين تحية قلبية لجميع القائمين على ادارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة ،مؤكداً أنهم يستحقون كل التحية والاحترام بعد انبهار العالم كله واشادة جميع المشاركين فيه بالاداء رفيع المستوى وغير المسبوق فى تنظيم المنتدى ونجاحه الكبير الذى حققه محلياً وعربياً وافريقياً وعالمياً.