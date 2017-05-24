وكيل مؤسسي العيش والحرية: المشهد السياسي في مصر الآن معقد

إيمان عوف قال أكرم إسماعيل، وكيل حزب العيش والحرية: إن الأجواء الحالية تعد محاولات لقطع العمل عن الأجواء الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك حملة أمنية شرسة- على حد وصفه- استهدفت كل الأحزاب وأيضا حزب العيش والحرية. وأضاف أن الحملة الشرسة لم تقتصر على محافظة القاهرة بل كانت منتشرة بمختلف محافظات

إيمان عوف

قال أكرم إسماعيل، وكيل حزب العيش والحرية: إن الأجواء الحالية تعد محاولات لقطع العمل عن الأجواء الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك حملة أمنية شرسة- على حد وصفه- استهدفت كل الأحزاب وأيضا حزب العيش والحرية.

وأضاف أن الحملة الشرسة لم تقتصر على محافظة القاهرة بل كانت منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية التي طالت اعتقال الشباب، وأغلبهم من حزب العيش والحرية.

وتابع: انتهى الأسبوع باستدعاء خالد علي بتهمة ملفقة واحتجاز غير قانوني انتهى بإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه وأحالته للمحاكمة، لافتا إلى أن هناك تعقيدًا في المشهد السياسي وهجمة أمنية لم يشهدها من قبل.

وتساءل: “هل الانتخابات في إطار الدولة والدستور أمر غير قانوني، هل نزول الانتخابات ليست من حقنا؟”.

ووجه إسماعيل الشكر لكل القوى الثورية التي تضامنت مع حزب العيش والحرية، عقب الحملة الشرسة اللي استهدفت القوى الثورية.