وكيل لجنة الدفاع بالنواب يحذر تركيا من المساس بالحدود المائية

سلوى عثمان قال اللواء سلامة الجوهري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب"المصريين الأحرار"، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن تصريحات وزير خارجية تركيا تدل علي أنها دولة همجية، وأن حكومتها أصابها الخبل نتيجة نجاحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع…

سلوى عثمان

قال اللواء سلامة الجوهري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب”المصريين الأحرار”، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن تصريحات وزير خارجية تركيا تدل علي أنها دولة همجية، وأن حكومتها أصابها الخبل نتيجة نجاحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع الاتجاهات.

وأضاف “نحن جاهزون للدفاع عن حدودنا الإقليمية وأي تجاوز تجاه مياهنا الإقليمية سيتم الرد عليه بكل قوة، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا السيادية”.

وأكد الجوهري أن وزير خارجية تركيا قد تناسى هو ورئيسه أردوغان أن اتفاقيتنا مع قبرص قانونية، وتم إيداعها في الأمم المتحدة، وعليه أن يعود إلى رشده ويطلع علي القانون الدولي بدلآ من هذه الخزعبلات

ولفت إلى أن تصريحات تركيا تدل على أنها ناتجة عن أن إيران ستمنع الغار المجاني التي تعطيه لتركيا مما سيصيبهم بأضرار جسيمة.