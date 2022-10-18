وكيل لجنة الخطة والموازنة: عائد استيراد السيارات للمصريين في الخارج لن يقل عن 5 مليارات دولار (فيديو)

قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن عدد المصريين المقيمين بالخارج يتراوح ما بين 10 ملايين و14 مليونا، وذلك حسب تقديرات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ولفت إلى أنه من خلال تواصل مع المصريين بالخارج وجد أن هناك حماس شديد للمباردة، والعائد لن يقل متوسطه عن 5 مليارات دولار، عن استيراد السيارات من الخارج.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أن المادة السابعة من القانون تحدثت عن جريمة التهرب في حالة تقديم مستندات غير سليمة، والمادة الثامنة تحدثت عن اللائحة التنفيذية التي تحدثت عن صدورها خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.

وأكد سالم، أن تلك المبادرة تفيد المصريين في الخارج، وتعمل على ضبط الاسواق في الداخل، كما أنه لا يوجد استيراد سيارات منذ شهر فبراير الماضي، إضافة إلي ارتفاع سعر الاوفر برايس إلي سعر السيارة نفسها، بقيمة 500 ألف جنيه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلي انه لم يرد في القانون أي شئ عن مزدوجي الجنسية، ومن الممكن مناقشته في اللجنة العامة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.