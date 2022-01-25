سيـــاســة

وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب يطالب بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

ومطالب بحضور رئيس الجهاز إلي مجلس النواب
ياسمين فواز 8:58 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 8:58 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، كما انتقد عدم حضور رئيس الجهاز في اجتماعات اللجنة عند مناقشة تقارير الجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : “نشكر الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجهوداتهم الكبيرة المبذولة على مستوى الجمهورية لتحقيق الرقابة الفعالة علي المال العام ، وأريد أن اتحدث في موضوع يخص الجهاز، وهو أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر في عام 1942، وحصلت العديد من التعديلات عليه  آخرها عام 1998 بالقانون رقم 157، وكل الوزارات والجهات الرقابية تعيد النظر في قوانين إنشائها، فلماذا لم يعدل الجهاز قانونه، هل في ال24 سنة دول نفس الآليات التي كانت تستخدم في الرقابة تصلح الآن، لا استحالة، هذا أمر مهم جدا، لتطوير أداء الجهاز وتعظيم دوره الرقابي”.

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وتابع سالم: “عتابي علي قيادات الجهاز أننا منذ سنوات نسمع عن تعديل القانون ولم يحدث شيء، حتميا لازم يتم تعديل القانون لأن ذلك سيعزز من العمل نفسه”.


ومن كفاءة وتطوير أداء العاملين بالجهاز للقيام بالدور الرقابي اللازم ، فبيئة وخصائص ووسائل واليات وظروف العمل تغيرت، وهناك حاجة لقانون جديد لمواكبة الأوضاع الحالية والتطورات والتغيرات الكثيرة التي طرأت علي نظم وأساليب العمل”.

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واستطرد سالم: “أنا نائب في المجلس منذ 7 سنوات،  رئيس الجهاز، لم يحضر ويشرفنا في المجلس ولا مرة، فالجهاز يعد تقارير رائعة وعظيمة ويبذل جهودا كبيرة، ونتمني حضور رئيس الجهاز أثناء مناقشة تقارير الجهاز والاستماع له بالجلسة العامة .

 وعقب ممثل الجهاز، بتأكيده علي أن هناك حاجة بالفعل لتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لمعالجة بعض الأمور.

وبشأن مسألة عدم حضور رئيس الجهاز في مجلس النواب، قال ممثل الجهاز : رئيس الجهاز يكن كل تقدير واحترام لمجلس النواب، لما تأتي الدعوة بتطلب حضور رئيس الجهاز أو من ينوبه”.

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واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع وكيل اللجنة مصطفي سالم، قائلا: “آن الأوان لتعديل أحكام قانون الجهاز للمحاسبات لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية”.

كما قال النائب أحمد علي إبراهيم: “أتفق مع النائب مصطفي سالم في ضرورة حضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في اجتماعات اللجنة في مناقشات تقارير الجهاز، فعدم حضور رئيس الجهاز أصبح كأنه نمط، لابد من حضوره، ونقدر أن بعض الأوقات تكون لديه ارتباطات ولكن ذلك ليس معناه عدم الحضور نهائيا”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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