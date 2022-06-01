وكيل لجنة الإسكان: مبالغ تسجيل الأراضي في المجتمعات العمرانية مش كبيرة

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أهمية بالغة لتعديلات قانون الشهر العقاري فيما يخص المجتمعات العمرانية .

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “مبالغ تسجيل الأراضي في المجتمعات العمرانية مش كبيرة.. وده إلزام على المطور.والناس كانت بتطفش من تسجيل الأراضي والعقارات بسبب تعقيد الإجراءات”.

وأضاف: “ي مصر اتعودنا نبيع بالعقود العرفية.. لكن الأصل هو البيع بالعقود المسجلة، ولو المطور العقاري لم يسجل الأرض ستتولى الدولة هذه المهمة.. ثم تحاسبه عليها”.

وشدد على ضرورة توسع الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.والدولة لديها رغبة في تسهيل إجراءات تسجيل العقارات.