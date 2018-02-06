وكيل لادا ينفى إعادة طرح نيفا

شريف عيسىنفى حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات لادا الروسية، الأنباء التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى عن اتجاهه لإعادة طرح نيفا فى مصر.كان عدد من مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت مجموعة للصور لسيارات نيفا بأحد المنافذ الجمركية زاعمة أنها بمصر

شريف عيسى



نفى حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات لادا الروسية، الأنباء التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى عن اتجاهه لإعادة طرح نيفا فى مصر.

كان عدد من مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت مجموعة للصور لسيارات نيفا بأحد المنافذ الجمركية زاعمة أنها بمصر.

وأكد سليمان أن إعادة طرح نيفا أمر مستبعد للغاية، خاصة أن الشركة الأم لجأت خلال الفترة الماضية لزيادة السعة اللترية لمحركاتها لأكثر من 1800 سى سى، ما يضعف فرص نجاحها مع ارتفاع قيمة الجمارك المفروضة عليها، إضافة إلى صعوبة تجميعها فى مصر.

وأشار إلى أن تعنت الشركة الأم الروسية جعل من الصعب إمكانية طرح نيفا أو أي ظرازات أخرى، سواء فيستا أو لاجروس، مع ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى اكتفاء الشركة بتجميع وبيع جرانتا والتى تتولى الأمل تجميعها بمصانع العاشر من رمضان.

وأضاف سليمان أن نيفا فى البداية كانت مخطط استيرادها لدعم القوات المسلحة خاصة فى ظل الإمكانية القوية التى تتمتع بها، مما يؤهلها للتعامل مع الطبيعة الجبلية التى يتواجد بها تشكيلات الجيش، لكن الأمل لجأت خلال السنوات الماضية لتقديمها بعض ارتفاع الطلب عليها من قبل الجهات الحكومية وهيئات العامة.

وتابع: واتجهت الشركة مع ارتفاع الطلب عليها إلى تهيئة خطوط الإنتاج بمصانعها لبدء عمليات تجميعها، وبالفعل تمت عمليات التجميع، إلى أن تم تعديل السعة اللترية للمحرك، كاشفاً عن امتلاك الأمل جيكات الخاصة لتجميع نيفاً، إلا أن استيرادها أو تجميعها بات أمراً مستحيلاً.

وتنتمى نيفا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات الدفع الرباعى، والتى انتشرت خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى فى المجتمع المصرى، وقد طرحت السيارة على الساحة العالمية للمرة الأولى فى عام 1977 بروسيا.