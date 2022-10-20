وكيل صناعة النواب يطالب بنشر ثقافة المعارض لتتحول لمصدر للدخل القومي

طالب النائب محمد سعد عوض الله ، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بضرورة عمل نقلة نوعية في ثقافة المعارض .

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال مشاركته في أكبر معارض العالم للبلاستيك والذي تستضيفه ألمانيا ، إلى أن المعارض تجلب الملايين من الزوار ، وعدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم ، وهي صناعة تعمل علي تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة من فنادق ومطاعم وغيرها.

النائب محمد سعد عوض الله



وأشار “عوض الله” دولة مثل ألمانيا قائمة علي صناعة المعارض ، حيث المعرض المقام للبلاستيك يزوره ملايين من دول العالم ، كما أن المعارض تعمل طوال العام هناك في مختلف فروع الصناعة.

وطالب بضرورة بعمل نقله نوعية في الصناعه المصريه عن طريق الاستعانه بالخبرات العالمية ونقل التكنولوجيا وجعل مصر مركز تصدير عالمي لكافه المنتجات وكذلك للصناعات المغذية مما يمكن من توطين المنتج المصري وتقليص فاتوره الاستيراد