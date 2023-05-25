وكيل صناعة النواب يطالب باستثناء بعض المصانع من «تدبير العملة» لسداد مديونيتها

تقدم محمد سعد عوض الله وكيل صناعة النواب بطلب إحاطة يناقش استثناء بعض المصانع من عملية تدبير العملة لسداد مديونيتها.

طلب إحاطة المقدم إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلي وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ، وطالب فيه باستثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الاجانب بتدبير العملة حتي تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد .

وطالب فيه باستثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الاجانب بتدبير العملة حفاظا علي العلاقة التجارية القائمة علي الثقة وحرصا علي مصداقية المصنع المصري.

وطالب محمد سعد عوض الله خلال الطلب المقدم بتحويل طلب الإحاطة إلي لجنة الصناعة بمجلس النواب لسرعة مناقشته لأهميته في الوقت الحالي

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب عملت بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال وكيل لجنة الصناعة خلال تصريحات له، نسعى كنواب بتقديم كافة التسهيلات للمصنعين لتقديم اجود المنتجات للمنافسة بالاسواق المحلية والدولية ، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها من الكفاءة منافسة الأسواق الخارجية ، مشيرا إلي الإجراءات الجادة التي تتبعها الدولة لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به