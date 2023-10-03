وكيل صناعة النواب: سنعمل على الارتقاء بالملف وتطوير القطاع

تقدّم المهندس معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر لأعضاء اللجنة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب محمد السلاب على تقديرهم لجهوده، خلال الفترة التي تولّى فيها رئاسة اللجنة، خلال الفترات الماضية، قائلًا: “شكرًا على حديثكم وتقديركم لما قدمته».

وأكد معتز، خلال تصريحات له، اليوم، عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب وفوزه بوكالة اللجنة، أن الجميع داخل اللجنة يعمل على قلب رجل واحد من أجل تقديم كل الرؤى والمقترحات للنهوض بالملف الصناعي من أجل خدمة الوطن،

مشيرًا إلى أنه سيؤدي دوره للارتقاء بهذا الملف بعد تركه رئاسة اللجنة والجلوس على مقعد الوكيل، قائلًا: “كلنا نعمل معًا في أي منصب من أجل مصلحة الوطن”.

وشدد المهندس معتز محمود على اقتناعه الكامل بتولّي النائب محمد السلاب رئاسة اللجنة، فهو وكيل باللجنة منذ أكثر من خمس سنوات، فلديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لهذا المنصب، مضيفًا أن السلاب شخص طموح وناجح، ولديه أفكار ورؤى ستسهم في تغيير هذا الملف للأفضل.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن من الأمور الجيدة منح الخبرات الأخرى فرصة للقيادة، مشددًا على التعاون معًا من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة، خاصة أن هذا القطاع من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الجميع داخل اللجنة يعمل ويقدم أفكارًا ومقترحات من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة لخدمة الوطن.

يُذكر أن المهندس معتز محمود كان قد تولّى رئاسة لجنة الصناعة على مدار ثلاث سنوات متتالية.