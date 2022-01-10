استثمار

وكيل صناعة البرلمان : معرض بلاستيكس أكبر نافذة لتصدير المنتجات البلاستيكية إلى أفريقيا

إلى أفريقيا والبلاد العربية
ياسمين فواز 10:17 م, الأثنين, 10 يناير 22 10:17 م, الأثنين, 10 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن معرض بلاستيكس أكبر نافذة لتصدير المنتجات البلاستيكية إلى أفريقيا والبلاد العربية.

وأشار في تصريحات صحفية له خلال زيارته معرض بلاستيكس، والذي يشارك فيه ٣٤٠ شركة عارضة منها ٧٠ شركة مصرية و٢٧٠ شركه أجنبية.

وأضاف “وكيل لجنة في البرلمان ” أنه تم بحث مشروعات البتروكيماويات مع سعد هلال رئيس الشركه القابضة للصناعات الكيماوية، مشيرا أن لقائه الأخير في لجنة الصناعة ساهم في تغير استيراتيچية المرحلة الأولى وإعطاء الأولوية لإنتاج خامة البي ڤي سي.

اقرأ أيضا  قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس


وقال “عوض الله ” إن هناك بُشرى لمصانع البي في سي حيث أن شركة البتروكيماويات المصرية ستستأنف الإنتاج بعد إجراء التوسعات لتصل إلى ٩٠٠٠٠ طن، مما سيساهم في سد العجز الموجود حاليا، وكذلك بدء تشغيل مصنع ستيرينيكس لإنتاج خامة البولي ستيرين بعد فتره توقف دامت سنتين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

«التنمية المحلية» تكشف مستجدات مشروعات البنية في المنطقة الصناعية غرب جرجا (صور)

المال - خاص 10:01 م, الأثنين, 10 يناير 22

قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أحمد إسماعيل 6:22 م, الأثنين, 10 يناير 22

زيارة تفقدية لنائب وزير السياحة لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

دعاء محمود 6:19 م, الأثنين, 10 يناير 22

اكتشاف بقايا مبنى قائد بعثات التعدين فى الدولة الوسطى

دعاء محمود 4:37 م, الأثنين, 10 يناير 22

باستثمارت 3 مليارات جنيه.. وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة مستجدات المشروعات التنموية

عصام عميرة 3:07 م, الأثنين, 10 يناير 22

وزير الإنتاج الحربى ونقيب المهندسين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أحمد اللاهوني 1:18 م, الأثنين, 10 يناير 22