وكيل صناعة البرلمان : معرض بلاستيكس أكبر نافذة لتصدير المنتجات البلاستيكية إلى أفريقيا

قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن معرض بلاستيكس أكبر نافذة لتصدير المنتجات البلاستيكية إلى أفريقيا والبلاد العربية.

وأشار في تصريحات صحفية له خلال زيارته معرض بلاستيكس، والذي يشارك فيه ٣٤٠ شركة عارضة منها ٧٠ شركة مصرية و٢٧٠ شركه أجنبية.

وأضاف “وكيل لجنة في البرلمان ” أنه تم بحث مشروعات البتروكيماويات مع سعد هلال رئيس الشركه القابضة للصناعات الكيماوية، مشيرا أن لقائه الأخير في لجنة الصناعة ساهم في تغير استيراتيچية المرحلة الأولى وإعطاء الأولوية لإنتاج خامة البي ڤي سي.



وقال “عوض الله ” إن هناك بُشرى لمصانع البي في سي حيث أن شركة البتروكيماويات المصرية ستستأنف الإنتاج بعد إجراء التوسعات لتصل إلى ٩٠٠٠٠ طن، مما سيساهم في سد العجز الموجود حاليا، وكذلك بدء تشغيل مصنع ستيرينيكس لإنتاج خامة البولي ستيرين بعد فتره توقف دامت سنتين.