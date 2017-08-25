وكيل سياحة البرلمان يطلب تحويل الأقصر لمنطقة حرة

تقدم أحمد إدريس ، عضو مجلس النواب عن الأقصر ، ووكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان ، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، للموافقة على تحويل محافظة الأقصر إلى منطقة حرة ، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق نهضة حقيقية في صعيد مصر .

وأكد أن هذا الطلب يأتي بعد انتهائه من دراسة، انتهى فيها إلى إمكانية تحويل الأقصر إلى منطقة حرة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد ، إذ تضمنت الدراسة تعريف المناطق الحرة، وتطبيقات علي المناطق الحرة داخل الإقليم المصري وخارجه، والهدف من تحويل مدينة الأقصر إلي منطقة حرة، وإجراءات التحويل وفقاً لنصوص قانون الاستثمار، والأهداف التي ستعود عليها وعلى الصعيد بأكمله من وراء ذلك.

وأشار “إدريس” إلى أن الهدف من تحويل الأقصر إلى منطقة حرة ، هي تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري منذ 25 يناير ، وما تعرض له قطاع السياحة من أزمة شديدة لم يشهدها من قبل ، والتي كان الأقصر كمدينة سياحي بالأساس النصيب الأكبر منها ، إذ تضرر الآلاف من العاملين في المنشآت والفنادق السياحي ، ودفع الكثير إلى بيع ما يملكونه من أجل سداد الديون المستحقة عليهم .

وأضاف أن محافظة الأقصر، تمتلك من الموارد والمقومات التي تجعلها تضاهي المناطق الحرة العالمية ، فضلاً عما تمتلكه من سمعة عالمية.

وأوضح أن هناك عدة أهداف من وراء تحويل الأقصر إلى منطقة حرة ، ستصب بالأساس في صالح الاقتصاد القومي ، إذ أن من شأنه أن يستهم ذلك في عودة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي الحصول على العملة الصعبة ، وإنشاء عشرات المشروعات الضخمة ، والتي ستساهم في توفير الآلاف من فرص العمل لصالح أبناء الصعيد ، وتقليل حجم البطالة.