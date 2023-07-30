وكيل سفينة فريمانتل هاي واي: السيارات المحترقة ليست للسوق المصرية 

كشف مصدر مسئول في التوكيل الملاحي للسفينة “فريمانتل هاي واي” الحاملة للسيارات التى شهدت حريقا نهاية الأسبوع الماضي أن جميع المركبات التي كانت على متن الناقلة البحرية ليست موجهة للسوق المصرية.

وأكد لـ”المال” أنه كان مقررا لها العبور من قناة السويس غدا في طريقها إلى أحد الموانئ السنغافورية جنوب شرق آسيا، وعلى متنها 23 فردا من طاقم العمل.

وأشار إلى أن خط سير”فريمانتل هاي واي” لم يتضمن الدخول إلى أي من الموانئ المصرية سواء شرق أو غرب بورسعيد، لكن المسار المحدد لها يقتصر على العبور من المجري الملاحي، كما هو معتاد لجميع السفن التجارية التى تبحر من الشرق إلى الغرب أوالعكس.

وتعد “فريمانتل هاي واي” سفينة حاويات تم بناؤها عام 2013 أي أن عمرها 10 سنوات، و تبحر حاليا تحت علم بنما، ويبلغ طولها 200 متر، ويصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 30 مترا، وتحمل فوق متنها حمولة تزن 18500 طن.

واشتعلت النيران الثلاثاء الماضي في سفينة “فريمانتل هاي واي” التي ترفع علم بنما، وعلى متنها ما يصل إلى 3800 سيارة، منها 500 مركبة كهربائية، وكانت الناقلة على بعد 23 كيلومترا شمال “تيرشيلينغ” وهي بلدة تعد جزءا من جزر فريزيان الغربية والتى تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ولفت إلى أن خط ” كى لاين الياباني” استأجر الناقلة البحرية لتلبية احتياجات عملائه من السيارات، موضحا أن السفينة المحترقة كانت تعتزم التردد على ألمانيا، ثم بلجيكا مرورا بهولندا، ومنها إلى فرنسا، وإيطاليا الصين، حتى جنوب شرق آسيا.

في سياق متصل، أكد مصدر آخر، أن هيئة قناة السويس لم تتلق أي إخطارات من السفينة لعبورها من المجري الملاحي المصري، مشيرا إلى أن المتبع أن تتلقى الهيئة من وكيل السفينة طلب مرور قبل إبحارها بـ24 ساعة لإدراجها بالقافلة.