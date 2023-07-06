وكيل «ستروين» يخطر موزعيه بتعديل مواصفة «C5 إير كروس»

أخطرت الشركة “المصرية الأوروبية للسيارات” الوكيل المحلى لـ«ستروين»، شبكة موزعيها المعتمدين بتعديل المواصفة الخاصة بطرازات «ستروين C5 إير كروس» المطروحة فى السوق المحلية.

وبحسب المنشور المرسل من وكيل «ستروين» للموزعين، فإن طراز «C5 إير كروس» الفئة الأعلى “Shine” لم تتوافر بها بعض التجهيزات والكماليات؛ هي “نظام التحذير عن الانحراف عن الحارة المرورية”.

وأكدت الشركة أن الدفعة الأخيرة التى تم تسليمها للموزعين من سيارات «ستروين C5 إير كروس» بالفئة الأعلى “Shine” خلال شهر يونيو الماضى، لم تتوافر بها تلك التجهيزات أو “الخاصية”.

ويوضح المنشور التالي؛ صورة ضوئية من المنشور المرسل من قبل وكيل «ستروين» للموزعين بشأن تعديل المواصفة الخاصة بطراز «C5 إير كروس» الفئة الأعلى “Shine”:

تدعم «ستروين C5 إير كروس» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات.

وزودت طرازات «ستروين C5» بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – فرامل يد إلكترونية EPB – مساعد الفرامل الفجائية BA – برنامج ثبات إلكتروني ESP – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة المساعدة على التلال HA – خاصية مراقبة النقاط العمياء – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – أنظمة مراقبة الإطارات».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات ومنها «زر تشغيل وإيقاف المحرك – إمكانية اختيار وضعية القيادة Drive mode – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – فرش جلد Nappa/Leather – إمكانية تعديل وضعية المقاعد الأمامية مع تزويدها بخاصية التسخين والتدليك – قفل مركزي – مساند رأس للمقاعد الخلفية – تكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عدادات 12.3 بوصة».

وتقدم طرازات «ستروين C5» بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات إضاءة ومطر للمساحات الأمامية – طي المرايات الجانبية كهربائيًا مزودة بإشارات جانبية LED – فتحة سقف بانوراما – فتح وغلق باب الشنطة الخلفية أوتوماتيك أو تمرير القدم أسفل المصعد الخلفي – جنوط 17 بوصة للفئة الأولى ، وجنوط 17 بوصة للفئة الأولى – و18 بوصة للفئات الأعلى».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مخارج USB – إمكانية التحكم في الصوت عبر عجلة القيادة ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة وسائط 10 بوصة – شاحن لاسلكي للهواتف، وغيرها».